Міністерство інфраструктури оприлюднило графік спеціальних авіарейсів з 26 міст світу, якими українці зможуть повернутися додому в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомив глава відомства Владислав Криклій.

Перелік міст, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Перші спецрейси відбулися 6 травня, а останній виліт заплановано на 10 травня.







Графік авіарейсів для повернення українців з-за кордону / 2 фотографии

Після повернення додому всі українці пройдуть 14-денну обсервацію.

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– Контроль за карантином буде здійснюватися за допомогою додатку Дій вдома, – додав Криклій.

Всю необхідну інформацію про рейси можна знайти на сайтах авіакомпаній МАУ, SkyUp, Windrose Airlines та Azur Air Ukraine.

Нагадаємо, 17 березня Україна закрила регулярне авіасполучення із світом. Причиною стала пандемія коронавірусу, яка накрила всі континенти, крім Антарктиди.

Джерело: Владислав Криклій