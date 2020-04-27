Правительство выделило 6 млрд грн на пособие по безработице

Кабмин на внеочередном заседании принял постановление О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Правительство выделило 6 млрд грн, а также утвердило порядок использования указанных средств.

Принятое постановление позволит решить две цели. Первая — обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая — помочь работодателям с выплатой заработных плат их работникам, и тем самым предупредить освобождение, — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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Выделенные средства будут направлены на выплату:

пособия по безработице — 1, 277 млрд грн;

повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн;

помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не с 91 дня;

выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7;

помощи по частичной безработице — 4,723 млрд грн;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

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