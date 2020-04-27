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Факты / Украина / Общество

Правительство выделило 6 млрд грн на пособие по безработице

Кабмин на внеочередном заседании принял постановление О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Правительство выделило 6 млрд грн, а также утвердило порядок использования указанных средств.

Принятое постановление позволит решить две цели. Первая — обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая — помочь работодателям с выплатой заработных плат их работникам, и тем самым предупредить освобождение, — отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

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Выделенные средства будут направлены на выплату:

  • пособия по безработице — 1, 277 млрд грн;
  • повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн;
  • помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не с 91 дня;
  • выплата всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7;
  • помощи по частичной безработице — 4,723 млрд грн;
  • выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

Ранее Факты ICTV писали, как оформить помощь по безработице через портал государственных услуг Дія.

Источник: Кабмин

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