2 ноября 2026 года российские войска атаковали школу в поселке Камышеваха Запорожской области, где местные жители получали гуманитарную помощь. Во время повторного удара оккупанты попали в укрытие, где находились люди.

По состоянию на 4 ноября количество погибших достигло 40 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку одним из крупнейших российских убийств за время полномасштабной войны. По его словам, после первого удара российская авиация повторно атаковала место, где находились люди.

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Где находится Камышеваха и какое расстояние до Запорожья, читайте в материале Фактов ICTV.

Где находится Камышеваха

Камышеваха — поселок в Запорожском районе Запорожской области. Он расположен в юго-восточной части Украины, неподалеку от областного центра. Камышеваха является административным центром Камышевахской поселковой территориальной общины, в состав которой входят 30 населенных пунктов.

Населенный пункт находится в долине реки Конки и ее притоки Камышеватки. По информации Запорожской районной государственной администрации, именно от названия последней произошло название поселка.

Если искать Камышеваху на карте Украины, ее нужно смотреть в центральной части Запорожской области, на территории Запорожского района.

Камышеваха Запорожской области на карте: сколько километров до Запорожья

По данным Запорожской районной государственной администрации, расстояние до районного центра составляет 31 км.

Фактическое расстояние автомобильным маршрутом зависит от точки отправления и выбранной дороги. Поэтому показатель в навигаторе может отличаться.

Рядом с поселком расположена железнодорожная станция Фисаки. Она находится на линии Запорожье — Пологи. Через Камышеваху также проходит автомобильная дорога.

Что известно о Камышевахе

История Камышевахи берет начало в 1770 году. Во время строительства Никитской крепости Днепровской укрепленной линии неподалеку основали солдатскую слободку Павловку. Позже поселение получило название Камышеваха.

После ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году здесь поселились несколько семей запорожских казаков.

В 1957 году Камышеваха получила статус поселка городского типа. После административно-территориальной реформы 2020 года она вошла в состав Запорожского района.

До полномасштабного вторжения в Камышевахе и близлежащих населенных пунктах проживали тысячи людей. Из-за близости к линии фронта община регулярно страдает от российских обстрелов.

По информации главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, в сентябре 2026 года во всех 30 населенных пунктах общины оставалось около 5 тыс. жителей. До начала полномасштабной войны здесь проживало примерно 12,5 тыс. человек.

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