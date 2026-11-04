Не фиксировалась в течение недели: Демченко о работе ретрансляторов в Беларуси
- В Государственной пограничной службе Украины сообщили об изменениях в активности оборудования, которое использовалось для поддержки российских ударных беспилотников на территории Беларуси.
- Представитель ГПСУ Андрей Демченко также рассказал о текущей военной ситуации вблизи украинско-белорусской границы.
- Несмотря на отсутствие признаков наращивания военных сил, украинские пограничники продолжают отслеживать потенциальные угрозы с этого направления.
Государственная пограничная служба Украины в течение последней недели не проявляла активности ретрансляторов на территории Беларуси, обеспечивающих передачу сигнала российским ударным беспилотникам.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Демченко о работе ретрансляторов в Беларуси
По его словам, последний раз работу такого оборудования на белорусской территории украинские пограничники фиксировали на прошлой неделе.
— В течение этой недели мы не фиксировали работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые дают сигнал для российских ударных воздушных средств, — сообщил Демченко.
Кроме того, вблизи украинско-белорусской границы не наблюдается признаков наращивания военных группировок, накопления техники или сосредоточения личного состава.
В то же время, Демченко подчеркнул, что отсутствие заметной военной активности не означает исчезновение потенциальной угрозы со стороны Беларуси.
Украинские разведывательные подразделения, Министерство обороны и ГПСУ продолжают постоянно отслеживать ситуацию не только на приграничных участках, но и в глуби белорусской территории.
Спикер подчеркнул, что Беларусь остается под значительным влиянием Кремля, поэтому Украина должна сохранять бдительность и быть готовой к возможным угрозам на этом направлении.