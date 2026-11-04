Государственная пограничная служба Украины в течение последней недели не проявляла активности ретрансляторов на территории Беларуси, обеспечивающих передачу сигнала российским ударным беспилотникам.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Демченко о работе ретрансляторов в Беларуси

По его словам, последний раз работу такого оборудования на белорусской территории украинские пограничники фиксировали на прошлой неделе.

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— В течение этой недели мы не фиксировали работу ретрансляторов на территории Беларуси, которые дают сигнал для российских ударных воздушных средств, — сообщил Демченко.

Кроме того, вблизи украинско-белорусской границы не наблюдается признаков наращивания военных группировок, накопления техники или сосредоточения личного состава.

В то же время, Демченко подчеркнул, что отсутствие заметной военной активности не означает исчезновение потенциальной угрозы со стороны Беларуси.

Украинские разведывательные подразделения, Министерство обороны и ГПСУ продолжают постоянно отслеживать ситуацию не только на приграничных участках, но и в глуби белорусской территории.

Спикер подчеркнул, что Беларусь остается под значительным влиянием Кремля, поэтому Украина должна сохранять бдительность и быть готовой к возможным угрозам на этом направлении.

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