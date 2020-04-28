Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения.

— Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. Это была нелегкая борьба. Но мы знали, что делаем это для украинцев, — сказал Зеленский.

С 1 июля 2021 собственниками земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут быть только граждане Украины.

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С 1 января 2024 покупать до 10 000 гектаров смогут юридические лица, владельцами которых являются украинцы.

На референдуме будет решаться вопрос, смогут ли иностранцы покупать землю.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли. В общем в законопроект было подано 4 018 поправок.