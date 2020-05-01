По состоянию на утро 1 мая, пожары в Киевской и Житомирской областях локализовали, но спасатели еще оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления древесины.
Житомирская область
По состоянию на 7.00 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском, Овручском районах локализованы. Открытого огня нет.
— Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины.
Всего к тушению пожаров привлечено 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС — 100 бойцов и 31 единица техники.
Читайте: Как выглядят разрушенные огнем села на Житомирщине
Киевская область
Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.
— По состоянию на 7.00 1 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников.
К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГСЧС — 145 бойцов и 35 единиц техники.
Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.
Ранее Факты ICTV писали, что спасатели смогли локализовать лесной пожар вблизи сел Кривая Гора и Рудьки — Буряковка.