По состоянию на утро 1 мая, пожары в Киевской и Житомирской областях локализовали, но спасатели еще оказывают помощь в тушении отдельных очагов тления древесины.

Житомирская область

По состоянию на 7.00 1 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском, Овручском районах локализованы. Открытого огня нет.

— Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении тления отдельных очагов лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров привлечено 587 человек и 92 единицы техники, из них от ГСЧС — 100 бойцов и 31 единица техники.

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Киевская область

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы.

— По состоянию на 7.00 1 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников.

К тушению привлечены 203 человека и 65 единиц техники, из них от ГСЧС — 145 бойцов и 35 единиц техники.

Радиационный фон в Киеве, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

Ранее Факты ICTV писали, что спасатели смогли локализовать лесной пожар вблизи сел Кривая Гора и Рудьки — Буряковка.