Станом на ранок, 1 травня, пожежі в Київській і Житомирській областях локалізували, але рятувальники ще надають допомогу в гасінні окремих осередків тління деревини.

Житомирська область

Станом на 7.00 1 травня всі осередки пожеж в Олевському, Лугинському, Овруцькому районах локалізовані. Відкритого вогню немає.

– Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні тління окремих осередків лісової підстилки, пеньків та деревини.

Всього до гасіння пожеж залучено 587 осіб і 92 одиниці техніки, з них від ДСНС – 100 бійців та 31 одиницю техніки.

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Київська область

Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.

– Станом на 7.00 1 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників.

До гасіння залучено 203 особи та 65 одиниць техніки, з них від ДСНС – 145 бійців та 35 одиниць техніки.

Радіаційний фон у Києві, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

Раніше Факти ICTV писали, що рятувальники змогли локалізувати лісову пожежу поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.