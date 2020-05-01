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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рівень безробіття зросте до 12% – Нацбанк

У Нацбанку прогнозують зростання рівеня безробіття у другому кварталі 2020 року.

Така оцінка ґрунтується на прогнозі щодо спаду реального ВВП у другому кварталі та на результатах соцопитувань про кількість осіб, які раніше працювали але втратили роботу через карантин.

– Водночас оцінка скоригована на припущення про розширення штату на підприємствах, які зіткнулися з підвищеним попитом на свої товари та послуги, – йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

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Нацбанк повідомляє, що кількість нових вакансій за перші п’ять тижнів карантину зменшилася удвічі.

– Найбільше кількість нових вакансій знизилася у сфері послуг та роздрібній торгівлі. Однак на тлі загального погіршення економічної ситуації й зростання невизначеності попит на робочу силу знизився і в інших секторах, – додають у Нацбанку.

Найбільше вакансій нині у сфері ІТ та сільському господарстві.

Як писали Факти ICTV, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує падіння економіки України на 6,5% у 2020 році.

Фото: dreamstime

Джерело: НБУ

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