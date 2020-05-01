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Факты / Украина / Общество

Вы заигрались: Аваков отреагировал на смягчение карантина в Черкассах

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на ослабление карантина в Черкассах.

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ”заигрался”, написал министр у себя в Twitter.

— Господин глава города Черкассы, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким, — написал Аваков.

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Национальная полиция возбудила уголовное дело из-за ослабления карантина в Черкассах.

— Местные власти выходят за рамки своих полномочий, поскольку есть постановление Кабмина, запрещающее такие действия, — пояснили в ведомстве.

Как писали Факты ICTV, исполком Черкасского городского совета решил смягчить карантин с 1 мая из-за многочисленных обращений представителей бизнеса, которые оказались на грани выживания.

В то же время это возможно только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Источник: Арсен Аваков

Источник: Нацполиция

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