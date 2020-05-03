23 обстрела и два ранения: как прошли сутки на Донбассе

2 мая на Донбассе российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.
— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении ООС.
Боевики открывали огонь у Авдеевки, Богдановки, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки.
С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.
Читайте: Боевики обстреляли позиции ВСУ у Новомихайловка — травмированы бойца
Кроме того, противник вел обстрелы возле Хутора Вольного, Орехово, Крымского и Новоалександровки.
По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.
С начала текущих суток боевики вновь открывали огонь.
Напомним, 1 мая украинские бойцы уничтожили грузовик гибридных сил РФ в районе города Золотое Луганской области.