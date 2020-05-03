23 обстрела и два ранения: как прошли сутки на Донбассе

2 мая на Донбассе российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня и ранили двух украинских военных.

— Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении ООС.

Боевики открывали огонь у Авдеевки, Богдановки, Старогнатовки, Песок, Каменки и Марьинки.

С беспилотного летательного аппарата противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

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Кроме того, противник вел обстрелы возле Хутора Вольного, Орехово, Крымского и Новоалександровки.

По данным разведки, украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток боевики вновь открывали огонь.

Напомним, 1 мая украинские бойцы уничтожили грузовик гибридных сил РФ в районе города Золотое Луганской области.