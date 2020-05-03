23 обстріли і два поранення: як пройшла доба на Донбасі

2 травня на Донбасі російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню та поранили двох українських військових.

– Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – йдеться у повідомленні ООС.

Бойовики відкривали вогонь біля Авдіївки, Богданівки, Старогнатівки, Пісок, Кам’янки та Мар’їнки

З безпілотного літального апарату противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

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Окрім того, противник вів обстріли біля Хутора Вільного, Оріхового, Кримського та Новоолександрівки.

За даними розвідки, українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби бойовики знову відкривали вогонь.

Нагадаємо, 1 травня українській бійці знищили вантажівку гібридних сил РФ у районі міста Золоте на Луганщині.