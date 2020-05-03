В Киеве коронавирус обнаружили у 1 511 человек: 17 за последние сутки

Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. Один случай, к сожалению, — летальный.

Сегодня в Киеве уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет;

10 мужчин от 30 до 80 лет;

одна шестимесячная девочка.

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В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 годав Украине зафиксировано 11 913 случаяинфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.