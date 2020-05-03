PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киеве коронавирус обнаружили у 1 511 человек: 17 за последние сутки

Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. Один случай, к сожалению, — летальный.

Сегодня в Киеве уже 1 511 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

  • 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет;
  • 10 мужчин от 30 до 80 лет;
  • одна шестимесячная девочка.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Напомним, по состоянию на 3 мая 2020 годав Украине зафиксировано 11 913 случаяинфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

288 человек умерло, а 1 547 выздоровели.

Источник: КГГА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка