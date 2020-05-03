У Києві коронавірус виявили в 1 511 осіб: 17 за останню добу

Ще у 17 мешканців столиці лабораторно підтвердили за минулу добу захворювання на коронавірус. Один випадок, на жаль, – летальний.
На сьогодні у Києві вже 1 511 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Захворіли:
- 6 жінок віком від 55 до 68 років;
- 10 чоловікiв від 30 до 80 років;
- одна шестимісячна дівчинка.
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У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.
Нагадаємо, станом на 3 травня 2020 року в Україні зафіксовано 11 913 випадки інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
288 людей померло, а 1 547 одужали.