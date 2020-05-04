Борьба с эпидемией требует времени, маски с нами надолго — Ляшко

Украина пока выходит на определенное плато по заболеваемости и не выходит из карантина уже завтра.

Об этом рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью журналистам.

— Мы планируем внедрять первый этап ослабления карантина с 11 мая, но для определенных сфер экономики и при определенных условиях противоэпидемических, а не политических.

По его словам, власть разрабатывает четкие противоэпидемические требования к тем субъектам, которые будут открываться.

— Мы разрешили работать продовольственным рынкам, но увидели проблему, которую зафиксировала Национальная полиция: наши противоэпидемические меры не выполнялись. Поэтому на шесть дней вообще был полный запрет работы продовольственных рынков. Сейчас запустили новый механизм.

В открытии этих рынков играла первостепенную роль экономическая составляющая.

Пятьдесят дней карантина показывают, что страна вышла на определенное плато и не допускает ни вспышки, ни пиковой нагрузки.

— Решение о том, что мы можем потихоньку вводить сферы экономики, базироваться на том, что количество коек в наших больницах должны соответствовать появлению новых случаев болезни. Нам есть где лечить и как оказывать медицинскую помощь.

По рекомендациям ВОЗ, карантин можно уменьшать тогда, когда есть контроль над инфекцией.

— Карантин до последнего, кто полностью вылечился, невозможен, потому что пока не будет вакцины, пока не будет специфического лечения, карантин можно держать вечно. Поэтому наша основная задача — найти баланс между противоэпидемических мерами и обеспечением здоровья граждан Украины и экономическими вопросами. Маски с нами будут долго.

По словам Виктора Ляшко, система здравоохранения будет справляться с количество больных, если оно не будет превышать 2% населения.

— Если бы не вмешивалась политика, у нас процент поддержки населения был бы намного выше — на уровне 90%. Сегодня рейтинги и соцопросы показывают, что 70% населения поддерживают карантинные меры, которые внедряет наше правительство.

Также главный санврач отметил, что на уровне правительства каждый министр поддерживает все меры, которые внедряются .

— Хорошо, что поддерживает президент, хорошо, что поддерживают председатели фракций в Верховной Раде. Это все способствует тому, что мы реально и правильно боремся с коронавирусной инфекцией.

Прежде всего, подчеркивает Виктор Ляшко, борьба с эпидемией требует времени.

— Все требует времени, и борьба с эпидемией тоже требует времени. Поэтому есть период времени, в который надо объединиться и сделать какие-то усилия для того, чтобы в дальнейшем жить лучше, жить здоровее.

Напомним, на внеочередном заседании Кабмин продлил карантин до 22 мая, однако с 11 числа уже будут смягчения.

Источник: Настоящее время