Ослабление карантина после 11 мая позволит украинцам посещать лесопарковые и прибрежные зоны, однако не разводить там костры и жарить шашлыки. Запрет на шашлыки остается в силе, и за подобные действия гражданам может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

Новым распоряжением правительство позволит только посещать эти зоны, не более, говорят юристы.

— Украинцы могут гулять, а вот жечь костры и готовить шашлыки — нет. Постановление Кабмина является ослабленным, однако пролонгированным. Оно не прописывает конкретные действия, которые бы позволяли это делать. У нас есть разрешение по посещению, но оно не предусматривает пикники, — говорит адвокат Иван Либерман.

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Кроме того, весной есть высокий риск поджигания сухостоя, из-за чего стоит воздержаться от костров.

— Министерство по чрезвычайным ситуациям время от времени вводит высокий уровень пожарной опасности. У нас увеличена ответственность за поджог сухой травы и древесины. Все это указывает на то, что лучше этого не делать, — добавляет Иван Либерман.

По словам специалистами, если украинцы после 11 мая запланируют шашлыки, то лучше приготовить это блюдо на частных дворах, усадьбах, на даче с учетом правил безопасности. Но ни в коем случае не стоит делать это на балконах и на природе.

Напомним, ранее юристы объясняли, почему нельзя жарить шашлык на балконе.