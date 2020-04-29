Правительство запретило украинцам во время карантина посещать лесопарковые и прибрежные зоны, следовательно, горожане, у которых нет дачи или родственников в селе не смогут пожарить традиционный майский шашлык на костре или на мангале. Из-за этого у некоторых может возникнуть идея устроить пикник дома, например, на балконе. Но можно ли готовить шашлык на балконе?

Юристы категорически не советуют жарить шашлык на балконе, ведь следствием этого может быть как административная, так и уголовная ответственность.

В Украине частная собственность является неприкосновенной, и человек может делать у себя дома что угодно. Это гарантирует Конституция. Но одновременно эти действия не должны нарушать права других людей или угрожать их безопасности.

— Если это посягает на нормальную жизнь других лиц, это уже будет нарушением, — говорит адвокат Иван Либерман.

По его словам, как минимум, дым от приготовления шашлыка может мешать другим жителям многоэтажки. И речь даже не о костре на балконе, а о каком-либо активном приготовлении.

— Если будет выделяться дым или запах, который будет мешать соседям, то это уже может расцениваться как мелкое хулиганство и наказываться штрафом (ст. 173 КУоАП). Также эти действия могут квалифицировать как нарушение правил пользования жилыми помещениями (ст. 150 КУоАП). За это также грозит административная ответственность, — добавляет Иван Либерман.

Кстати, за шашлык на балконе могут понести отвественность не только те, кто делает это, а и владельцы квартир, которые сдали свое жилье в аренду но не предвидели подобные действия.

Читайте: Чем заменить шашлык на майские праздники

А вот адвокат Роман Шахматенко приводит другие статьи законодательства. По его словам, разводить костер в закрытых помещениях нельзя, это нарушение правил пожарной безопасности.

— По правилам пожарной безопасности костер можно разводить на расстоянии 15 метров от дома. Нарушение карается штрафом (ст. 175 КУоАП), — говорит Роман Шахматенко.

Но если от подобных действий пострадает имущество или другие люди, то уже речь идет об уголовной ответственности.

— За повреждение имущества в больших размерах и нанесение вреда здоровью другим людям предусмотрен штраф, исправительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет. Если кто-то погибнет, то можно попасть в тюрьму на срок от трех до восьми лет, — объясняет Роман Шахматенко.

Поэтому лучше не жарить шашлык на балконе. Лучше ограничиться приготовлением шашлыка на сковородке, в духовке, сделать другие блюда из мяса или заказать доставку.

Напомним, ранее мы писали, где заказать доставку готового шашлыка в Киеве.