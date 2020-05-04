Послаблення карантину після 11 травня дасть змогу українцям відвідувати лісопаркові та прибережні зони, однак не розводити там багаття та смажити шашлики. Заборона на шашлики залишається в силі, і за подібні дії громадянам може загрожувати не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність.

Новим розпорядженням уряд дозволить лише відвідувати ці зони, не більше, кажуть юристи.

– Українці можуть гуляти, а ось палити багаття та готувати шашлики – ні. Постанова Кабміну є послабленою, однак пролонгованою. Вона не прописує конкретні дії, які б дозволяли це робити. У нас є дозвіл щодо відвідування, але він не передбачає пікніки, – говорить адвокат Іван Ліберман.

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Крім того, навесні є високий ризик підпалювання сухостою, через що варто утриматися від багать.

– Міністерство з надзвичайних ситуацій час від часу запроваджує високий рівень пожежної небезпеки. У нас збільшена відповідальність за підпал сухої трави та деревини. Усе це вказує на те, що краще це не робити, – додає Іван Ліберман.

За словами спеціалістами, якщо українці після 11 травня запланують шашлики, то краще приготувати цю страву на приватних подвір’ях, на дачах з дотриманням правил безпеки. Але у жодному разі не варто робити це на балконах та на природі.

Нагадаємо, раніше юристи пояснювали, чому не можна смажити шашлик на балконі.