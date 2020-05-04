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Факти / Україна / Суспільство

Чи можна смажити шашлик на карантині після 11 травня

Послаблення карантину після 11 травня дасть змогу українцям відвідувати лісопаркові та прибережні зони, однак не розводити там багаття та смажити шашлики. Заборона на шашлики залишається в силі, і за подібні дії громадянам може загрожувати не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність.

Новим розпорядженням уряд дозволить лише відвідувати ці зони, не більше, кажуть юристи.

– Українці можуть гуляти, а ось палити багаття та готувати шашлики – ні. Постанова Кабміну є послабленою, однак пролонгованою. Вона не прописує конкретні дії, які б дозволяли це робити. У нас є дозвіл щодо відвідування, але він не передбачає пікніки, – говорить адвокат Іван Ліберман.

Читайте: Послаблення карантину: що запрацює з 12 травня у Києві (СПИСОК)

Крім того, навесні є високий ризик підпалювання сухостою, через що варто утриматися від багать.

– Міністерство з надзвичайних ситуацій час від часу запроваджує високий рівень пожежної небезпеки. У нас збільшена відповідальність за підпал сухої трави та деревини. Усе це вказує на те, що краще це не робити, – додає Іван Ліберман.

За словами спеціалістами, якщо українці після 11 травня запланують шашлики, то краще приготувати цю страву на приватних подвір’ях, на дачах з дотриманням правил безпеки. Але у жодному разі не варто робити це на балконах та на природі.

Нагадаємо, раніше юристи пояснювали, чому не можна смажити шашлик на балконі.

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