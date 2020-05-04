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Факты / Украина

Пик коронавируса в Украине ожидается еще до середины мая – Ермак

Пик распространения коронавируса в Украине должен наступить до середины мая, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, такие прогнозы в отношении эпидемии высказали украинские ученые.

— Наши ученые говорят о том, что мы ожидаем пик (заболеваемости коронавирусом. – Ред.) еще до середины мая, — сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council в понедельник.

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Как сообщалось, общее число инфицированных Covid-19 в Украине по состоянию на 4 мая составляет 12 331 человек, количество заболевших за сутки возросло на 418.

Источник: Интерфакс-Украина

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