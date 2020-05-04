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Факты / Украина / Политика

Резников будет заместителем Кучмы в ТКГ — Ермак

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает, — заявил Ермак.

Читайте: Украина привлечет к участию в ТКГ представителей министерств и нардепов — Ермак

Теперь наряду с руководителем делегации Кучмой его заместителем становится вице-премьер – министр Алексей Резников.

Напомним, Алексей Резников стал новым министром по вопросам оккупированных территорий.

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