Резников будет заместителем Кучмы в ТКГ — Ермак

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

— Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает, — заявил Ермак.

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Теперь наряду с руководителем делегации Кучмой его заместителем становится вице-премьер – министр Алексей Резников.

Напомним, Алексей Резников стал новым министром по вопросам оккупированных территорий.