Резніков буде заступником Кучми в ТКГ – Єрмак

Віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков буде заступником глави делегації України в ТКГ Леоніда Кучми.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

– Сьогодні дуже важливо дати Мінському процесу нового імпульсу, і Україна це робить, – заявив Єрмак.

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Тепер поряд з керівником делегації Кучмою його заступником стає віце-прем’єр – міністр Олексій Резніков.

Нагадаємо, Олексій Резніков став новим міністром з питань окупованих територій.