Украина привлечет к участию в ТКГ представителей министерств и нардепов — Ермак

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников будет заместителем главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кучмы, а в рабочие подгруппы войдут представители соответствующих украинских министерств и народные депутаты.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Сегодня очень важно дать Минскому процессу новый импульс, и Украина это делает. Мы выступили с инициативой повысить уровень представительства делегаций в Минске в Трехсторонний контактной группе.

Андрей Ермак объяснил, что украинская сторона добавляет в каждую подгруппу представителей соответствующих министерств на уровне не ниже, чем замминистра, и представителей парламента. Поэтому несколько руководителей профильных комитетов также будут привлечены к этой работе.

Читайте: Резников будет заместителем Кучмы в ТКГ — Ермак

Кроме того, глава Офиса президента надеется, что Россия усилит свою делегацию в Минской ТКГ вслед за Украиной.

Также Андрей Ермак подчеркнул, что украинская сторона прилагает максимум усилий для выполнения договоренностей нормандского саммита.

Он предложил представителям стран нормандского формата приехать в Минск, чтобы увидеть, почему не выполняются договоренности.

Напомним, предыдущее заседание ТКГ в Минске состоялось 22 апреля. Тогда участники договорились о необходимости активизации подготовки к открытию новых КПВВ на линии разграничения.