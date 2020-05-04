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Факты / Украина

Служба доставки: что заказывают украинцы и сколько зарабатывают курьеры

С началом карантина, вероятно, каждый из нас успел хоть раз воспользоваться услугами доставки. Многие с удивлением заметили, что сервисы, которые раньше были недоступны во многих районах, теперь везут заказ куда угодно.

Последний месяц в сети гуляют десятки мемов о том, что компании по доставке озолотились и получают все деньги мира. Так ли это на самом деле? Какие блюда забирают с руками и сколько зарабатывают курьеры? Мы спросили у Glovo, Uber Eats и Raketa.

Насколько выросли объемы доставки во время карантина?

— С начала карантина количество заказов увеличивалось на 30-40% каждую неделю. В некоторых городах мы выросли даже в два раза. Но говорить о том, что мы сейчас зарабатываем все деньги мира – такой ситуации нет. Проекты по доставке еды достаточно новые на украинском рынке, и эта модель предполагает выход в окупаемость минимум через полтора года. Пока что мы еще даже не успели дойти до точки безубыточности, – говорит сооснователь службы доставки Raketa Алексей Юхимчук.

О росте количества заказов говорят и в сервисе доставки Glovo, правда, о сверхприбылях речи тоже не идет.

— Спрос у нас вырос, количество заказов увеличилось, появились новые пользователи, но за счет того, что покупательская способность упала, средний чек сократился приблизительно на 8%. Очень много людей сегодня сидят в неоплачиваемых отпусках и хотят экономить, и важно это понимать, – говорит генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Тем не менее стремительный спрос на доставку мотивировал компании расширяться. Например, компания Uber Eats начала работу в Днепре и Виннице. Raketa расширила сервис по Киеву и, не откладывая, запустила доставку из супермаркетов, которая уже была у основных конкурентов.

— В супермаркетах у нас есть специальные сборщики, которые быстро собирают товар, пока курьер едет в магазин. Это человек в маске, перчатках и специальной форме, чтобы его было видно. Когда курьер прибыл, заказ уже должен быть собран. У клиента все это должно быть в течение часа, – говорит Алексей Юхимчук.

Алексей Юхимчук

Алексей Юхимчук

Заказать еду из супермаркета стоит 60 грн. Из ресторанов Raketa до недавнего времени доставляла бесплатно – это помогло с выходом на рынок и наращиванием собственной доли.

В свою очередь в Glovo на время карантина за 1 гривну доставляют лекарства из аптек, так в компании выполняют социальную миссию. К слову, самым популярным заказом в аптеках сегодня является парацетамол и его заменители, аскорбиновая кислота и медицинские маски.

Что заказывают в ресторанах и супермаркетах?

Самыми популярными товарами по доставке из супермаркетов называют воду, яйца и акцизные товары.

— Как правило, люди заказывают либо товары первой необходимости, либо мелочи, которые забыли купить и за которыми не хотелось бы возвращаться в магазин, – уточняет Дмитрий Расновский.

В Raketa проследили зависимость заказов от дня недели:

— С понедельника по четверг обычно преобладают повседневные товары: это банально туалетная бумага, молочная продукция, бакалея, крупы, овощи. В пятницу-субботу берут все, что связано с веселым времяпровождением: закуски и алкогольные напитки, – говорит Алексей Юхимчук.

Заказы в ресторанах практически не изменились. В равной степени берут пиццу, суши и бургеры. Но при этом люди охотнее начали пробовать что-то новое. Например, в топ предложений стремительно врывается лапша.

Хватает ли курьеров?

Учитывая повышенный спрос на доставки, практически все сервисы нуждались в новых людях. Но с этим проблем не возникло.

— С ростом безработицы желающих стать курьерами стало намного больше. У студентов, которые в это время обычно ходили на пары, оказалось больше времени, и они смогли подработать, – говорит Дмитрий Расновский.

Дмитро Расновський

Дмитрий Расновский

Аналогичная ситуация и в Raketa. Там количество курьеров увеличилось практически вдвое, людей набирали с небольшим запасом, поскольку на платформе предусмотрен гибкий график работы. Но настоящим вызовом для компаний стало обучение новых людей в удаленном режиме.

— Прием курьера на работу мы между собой называли инфосессией. 20-30 человек приходили в большое помещение, логисты проводили презентацию, обучали пользованию платформой. Карантин изменил правила: мы перестроили этот процесс на удаленные сессии, с дальнейшей выдачей экипировки в специальных местах один на один, с масками и перчатками, чтобы минимизировать шанс передачи вируса, – рассказывает сооснователь проекта Raketa Алексей Юхимчук.

К слову, безопасность курьеров стала главной задачей для работодателей. Пришлось быстро организовать много процессов: начиная от масок и перчаток, заканчивая разметками возле ресторанов и соблюдением дистанции между курьерами.

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Компания Uber Eats приняла решение предоставлять финансовую помощь курьерам, если у них будет диагностирован Covid-19, при условии, что они не нарушат самоизоляцию. Эти сотрудники отключаются от платформы на 14 дней в соответствии с указанием органов здравоохранения.

Сколько зарабатывают курьеры?

Тарифы оплаты не изменились, но, благодаря отсутствию пробок, курьеры успевают доставлять больше заказов, а следовательно, больше зарабатывают.

— По последнему месяцу средний доход курьера в Glovo составил чуть больше 20 тыс. грн. На наш взгляд, это более чем конкурентно, и мы хотим сохранить доход на этом уровне, – говорит Дмитрий Расновский.

С приходом весны в разы увеличилось количество курьеров на велосипедах – сегодня их уже более половины. Благодаря чему сервисы смогли легко расширить радиус доставки – с 2 км до 3,5.

— У нас есть мировой стандарт, согласно которому доставка занимает не более 45 минут. Тогда еда приезжает теплая и вкусная. Если мы знаем, что приготовление конкретного заказа занимает 30 минут, то мы ставим радиус чуть меньше, – говорит Дмитрий Расновский.

Адреса доставки сместились из центра по районам. Вместе с этим растворились и пиковые часы: если раньше ажиотаж на доставку приходился на интервалы 12.00-15.00 и 17.00-19.30, то сегодня динамика по заказам сгладилась, потому что, сидя дома, люди могут обедать и ужинать, когда захотят.

Ситуацию осложняет уменьшение работающих ресторанов. Хоть доставки сегодня – единственный способ держаться заведениям на плаву, многие их них продолжают закрываться, так как этих объемов зачастую не хватает даже, чтобы оплатить аренду.

Glovo, Доставка еды

Фото: Dreamstime

Чтобы поддержать рестораны, служба доставки Uber Eats отказалась от каких-либо требований по эксклюзивности. С началом карантина заведения-партнеры могут сотрудничать сразу с несколькими платформами доставки.

Что будет после карантина?

Упадут ли объемы доставки, когда карантин закончится? Очевидно, просидев два месяца дома, люди соскучатся по визитам в рестораны и общению с друзьями и могут вообще перестать заказывать доставку.

— В абсолютном значении количество заказов сократится, но в количестве людей останется на месте. То есть упадет частота количества заказов на человека. С точки зрения активных пользователей, я думаю, что ничего не поменяется, мы видим это на примере стран, которые выходят из карантина, – анализирует Дмитрий Расновский.

В сервисах признают, что ожидают уменьшения заказов, но рассчитывают, что со временем этот баланс выровняется.

Артем Куля

Фото: Dreamstime

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