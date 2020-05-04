Служба доставки: что заказывают украинцы и сколько зарабатывают курьеры

С началом карантина, вероятно, каждый из нас успел хоть раз воспользоваться услугами доставки. Многие с удивлением заметили, что сервисы, которые раньше были недоступны во многих районах, теперь везут заказ куда угодно.

Последний месяц в сети гуляют десятки мемов о том, что компании по доставке озолотились и получают все деньги мира. Так ли это на самом деле? Какие блюда забирают с руками и сколько зарабатывают курьеры? Мы спросили у Glovo, Uber Eats и Raketa.

Насколько выросли объемы доставки во время карантина?

— С начала карантина количество заказов увеличивалось на 30-40% каждую неделю. В некоторых городах мы выросли даже в два раза. Но говорить о том, что мы сейчас зарабатываем все деньги мира – такой ситуации нет. Проекты по доставке еды достаточно новые на украинском рынке, и эта модель предполагает выход в окупаемость минимум через полтора года. Пока что мы еще даже не успели дойти до точки безубыточности, – говорит сооснователь службы доставки Raketa Алексей Юхимчук.

О росте количества заказов говорят и в сервисе доставки Glovo, правда, о сверхприбылях речи тоже не идет.

— Спрос у нас вырос, количество заказов увеличилось, появились новые пользователи, но за счет того, что покупательская способность упала, средний чек сократился приблизительно на 8%. Очень много людей сегодня сидят в неоплачиваемых отпусках и хотят экономить, и важно это понимать, – говорит генеральный менеджер Glovo в Украине Дмитрий Расновский.

Тем не менее стремительный спрос на доставку мотивировал компании расширяться. Например, компания Uber Eats начала работу в Днепре и Виннице. Raketa расширила сервис по Киеву и, не откладывая, запустила доставку из супермаркетов, которая уже была у основных конкурентов.

— В супермаркетах у нас есть специальные сборщики, которые быстро собирают товар, пока курьер едет в магазин. Это человек в маске, перчатках и специальной форме, чтобы его было видно. Когда курьер прибыл, заказ уже должен быть собран. У клиента все это должно быть в течение часа, – говорит Алексей Юхимчук.

Заказать еду из супермаркета стоит 60 грн. Из ресторанов Raketa до недавнего времени доставляла бесплатно – это помогло с выходом на рынок и наращиванием собственной доли.

В свою очередь в Glovo на время карантина за 1 гривну доставляют лекарства из аптек, так в компании выполняют социальную миссию. К слову, самым популярным заказом в аптеках сегодня является парацетамол и его заменители, аскорбиновая кислота и медицинские маски.

Что заказывают в ресторанах и супермаркетах?

Самыми популярными товарами по доставке из супермаркетов называют воду, яйца и акцизные товары.

— Как правило, люди заказывают либо товары первой необходимости, либо мелочи, которые забыли купить и за которыми не хотелось бы возвращаться в магазин, – уточняет Дмитрий Расновский.

В Raketa проследили зависимость заказов от дня недели:

— С понедельника по четверг обычно преобладают повседневные товары: это банально туалетная бумага, молочная продукция, бакалея, крупы, овощи. В пятницу-субботу берут все, что связано с веселым времяпровождением: закуски и алкогольные напитки, – говорит Алексей Юхимчук.

Заказы в ресторанах практически не изменились. В равной степени берут пиццу, суши и бургеры. Но при этом люди охотнее начали пробовать что-то новое. Например, в топ предложений стремительно врывается лапша.

Хватает ли курьеров?

Учитывая повышенный спрос на доставки, практически все сервисы нуждались в новых людях. Но с этим проблем не возникло.

— С ростом безработицы желающих стать курьерами стало намного больше. У студентов, которые в это время обычно ходили на пары, оказалось больше времени, и они смогли подработать, – говорит Дмитрий Расновский.

Аналогичная ситуация и в Raketa. Там количество курьеров увеличилось практически вдвое, людей набирали с небольшим запасом, поскольку на платформе предусмотрен гибкий график работы. Но настоящим вызовом для компаний стало обучение новых людей в удаленном режиме.

— Прием курьера на работу мы между собой называли инфосессией. 20-30 человек приходили в большое помещение, логисты проводили презентацию, обучали пользованию платформой. Карантин изменил правила: мы перестроили этот процесс на удаленные сессии, с дальнейшей выдачей экипировки в специальных местах один на один, с масками и перчатками, чтобы минимизировать шанс передачи вируса, – рассказывает сооснователь проекта Raketa Алексей Юхимчук.

К слову, безопасность курьеров стала главной задачей для работодателей. Пришлось быстро организовать много процессов: начиная от масок и перчаток, заканчивая разметками возле ресторанов и соблюдением дистанции между курьерами.

Компания Uber Eats приняла решение предоставлять финансовую помощь курьерам, если у них будет диагностирован Covid-19, при условии, что они не нарушат самоизоляцию. Эти сотрудники отключаются от платформы на 14 дней в соответствии с указанием органов здравоохранения.

Сколько зарабатывают курьеры?

Тарифы оплаты не изменились, но, благодаря отсутствию пробок, курьеры успевают доставлять больше заказов, а следовательно, больше зарабатывают.

— По последнему месяцу средний доход курьера в Glovo составил чуть больше 20 тыс. грн. На наш взгляд, это более чем конкурентно, и мы хотим сохранить доход на этом уровне, – говорит Дмитрий Расновский.

С приходом весны в разы увеличилось количество курьеров на велосипедах – сегодня их уже более половины. Благодаря чему сервисы смогли легко расширить радиус доставки – с 2 км до 3,5.

— У нас есть мировой стандарт, согласно которому доставка занимает не более 45 минут. Тогда еда приезжает теплая и вкусная. Если мы знаем, что приготовление конкретного заказа занимает 30 минут, то мы ставим радиус чуть меньше, – говорит Дмитрий Расновский.

Адреса доставки сместились из центра по районам. Вместе с этим растворились и пиковые часы: если раньше ажиотаж на доставку приходился на интервалы 12.00-15.00 и 17.00-19.30, то сегодня динамика по заказам сгладилась, потому что, сидя дома, люди могут обедать и ужинать, когда захотят.

Ситуацию осложняет уменьшение работающих ресторанов. Хоть доставки сегодня – единственный способ держаться заведениям на плаву, многие их них продолжают закрываться, так как этих объемов зачастую не хватает даже, чтобы оплатить аренду.

Чтобы поддержать рестораны, служба доставки Uber Eats отказалась от каких-либо требований по эксклюзивности. С началом карантина заведения-партнеры могут сотрудничать сразу с несколькими платформами доставки.

Что будет после карантина?

Упадут ли объемы доставки, когда карантин закончится? Очевидно, просидев два месяца дома, люди соскучатся по визитам в рестораны и общению с друзьями и могут вообще перестать заказывать доставку.

— В абсолютном значении количество заказов сократится, но в количестве людей останется на месте. То есть упадет частота количества заказов на человека. С точки зрения активных пользователей, я думаю, что ничего не поменяется, мы видим это на примере стран, которые выходят из карантина, – анализирует Дмитрий Расновский.

В сервисах признают, что ожидают уменьшения заказов, но рассчитывают, что со временем этот баланс выровняется.

Артем Куля