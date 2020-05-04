Служба доставки: що замовляють українці і скільки заробляють кур’єри

З початком карантину, напевно, кожен з нас встиг хоч раз скористатися послугами доставки. Дехто з подивом помітив, що сервіси, які раніше були недоступні в багатьох районах, тепер везуть замовлення будь-куди.

Останній місяць у мережі гуляють десятки мемів про те, що компанії з доставки озолотилися і отримують всі гроші світу. Чи так це насправді? Які страви забирають з руками і скільки заробляють кур’єри? Ми розпитали у Glovo, Uber Eats і Raketa.

Наскільки зросли обсяги доставки під час карантину?

— З початку карантину кількість замовлень збільшувалася на 30-40% щотижня. У деяких містах ми виросли навіть вдвічі. Але говорити про те, що ми зараз заробляємо всі гроші світу – такої ситуації немає. Проекти з доставки їжі досить нові на українському ринку, і ця модель передбачає вихід в окупність мінімум через півтора року. Поки що ми ще навіть не встигли дійти до точки беззбитковості, – каже співзасновник служби доставки Raketa Олексій Юхимчук.

Про зростання кількості замовлень говорять і в сервісі доставки Glovo, правда, про надприбутки теж не йдеться.

— Попит у нас виріс, кількість замовлень збільшилася, з’явилися нові користувачі, але за рахунок того, що купівельна спроможність впала, середній чек скоротився приблизно на 8%. Дуже багато людей сьогодні сидять у неоплачуваних відпустках і хочуть економити, і важливо це розуміти, – говорить генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський.

Однак стрімкий попит на доставку мотивував компанії розширюватися. Наприклад, компанія Uber Eats розпочала роботу у Дніпрі і Вінниці. Raketa розширила сервіс по Києву і, не відкладаючи, запустила доставку з супермаркетів, яка вже була в основних конкурентів.

— У супермаркетах у нас є спеціальні збирачі, які швидко збирають товар, поки кур’єр їде в магазин. Це людина в масці, рукавичках і спеціальній формі, щоб її було видно. Коли кур’єр прибув, замовлення вже має бути зібране. У клієнта все це повинно бути протягом години, – говорить Олексій Юхимчук.

Замовити їжу із супермаркету коштує 60 грн. З ресторанів Raketa донедавна доставляла безкоштовно – це допомогло з виходом на ринок і нарощуванням власної частки.

У свою чергу в Glovo на час карантину за 1 гривню доставляють ліки з аптек, так в компанії виконують соціальну місію. До речі, найпопулярнішим замовленням в аптеках сьогодні є парацетамол і його замінники, аскорбінова кислота і медичні маски.

Що замовляють в ресторанах і супермаркетах?

Найпопулярнішими товарами доставки з супермаркетів називають воду, яйця й акцизні товари.

— Зазвичай, люди замовляють або товари першої необхідності, або дрібниці, які забули купити і за якими не хотілося б повертатися в магазин, – уточнює Дмитро Расновський.

У Raketa простежили залежність замовлень від дня тижня:

— З понеділка до четверга зазвичай переважають повсякденні товари: це банально туалетний папір, молочна продукція, бакалія, крупи, овочі. У п’ятницю-суботу беруть все, що пов’язано з дозвіллям: закуски та алкогольні напої, – говорить Олексій Юхимчук.

Замовлення в ресторанах практично не змінилися. В рівній мірі беруть піцу, суші і бургери. Але водночас люди охочіше почали пробувати щось нове. Наприклад, в топ пропозицій стрімко вривається локшина.

Чи вистачає кур’єрів?

З огляду на підвищений попит на доставки, практично всі сервіси потребували нових людей. Але з цим проблем не виникло.

— З ростом безробіття охочих стати кур’єрами нині набагато більше. У студентів, які в цей час зазвичай ходили на пари, виявилося більше часу, і вони змогли підробити, – каже Дмитро Расновський.

Аналогічна ситуація і в Raketa. Там кількість кур’єрів збільшилася практично вдвічі, людей набирали з невеликим запасом, оскільки на платформі передбачений гнучкий графік роботи. Але справжнім викликом для компаній стало навчання нових людей у ​​віддаленому режимі.

— Прийом кур’єра на роботу ми між собою називали інфосесією. 20-30 людей приходили у велике приміщення, логісти проводили презентацію, навчали користуватись платформою. Каратин змінив правила: ми перебудували цей процес на віддалені сесії, з подальшим видаванням екіпірування в спеціальних місцях один на один, з масками і рукавичками, щоб мінімізувати шанс передання вірусу, – розповідає співзасновник проекту Raketa Олексій Юхимчук.

До речі, безпека кур’єрів стала головним завданням для роботодавців. Довелося швидко організувати багато процесів: починаючи від масок і рукавичок, закінчуючи розмітками біля ресторанів і дотриманням дистанції між кур’єрами.

Компанія Uber Eats ухвалила рішення надавати фінансову допомогу кур’єрам, якщо у них буде діагностований Covid-19, за умови, що вони не порушать самоізоляцію. Ці співробітники відключаються від платформи на 14 днів відповідно до вказівки органів охорони здоров’я.

Скільки заробляють кур’єри?

Тарифи оплати не змінилися, але, завдяки відсутності заторів, кур’єри встигають доставляти більше замовлень, а отже, більше заробляють.

— За останній місяць середній дохід кур’єра в Glovo склав трохи більше 20 тис. грн. На наш погляд, це більш ніж конкурентно, і ми хочемо зберегти дохід на цьому рівні, – говорить Дмитро Расновський.

З приходом весни в рази збільшилася кількість кур’єрів на велосипедах – сьогодні їх вже більше половини. Завдяки чому сервіси змогли легко розширити радіус доставки – з 2 км до 3,5.

— У нас є світовий стандарт, згідно з яким доставка займає не більше 45 хвилин. Тоді їжа приїжджає тепла і смачна. Якщо ми знаємо, що приготування конкретного замовлення триває 30 хвилин, то ми ставимо радіус трохи менше, – додає Расновський.

Адреси доставки змістилися з центру на райони. Разом з цим “розчинилися” і пікові години: якщо раніше ажіотаж на доставку припадав на інтервали 12.00-15.00 і 17.00-19.30, то сьогодні динаміка щодо замовлень згладилася, тому що, сидячи вдома, люди можуть обідати і вечеряти, коли захочуть.

Ситуацію ускладнює зменшення ресторанів, що працюють. Хоч доставки сьогодні – єдиний спосіб триматися закладам на плаву, багато з них продовжують зачинятися, оскільки цих обсягів часто не вистачає навіть, щоб оплатити оренду.

Аби підтримати ресторани, служба доставки Uber Eats відмовилася від будь-яких вимог щодо ексклюзивності. З початком карантину закладу-партнери можуть співпрацювати відразу з кількома платформами доставки.

Що буде після карантину?

Чи впадуть обсяги доставки, коли карантин закінчиться? Очевидно, просидівши два місяці вдома, люди засумують за візитами в ресторани і спілкуванням з друзями і можуть взагалі перестати замовляти доставку.

— В абсолютному значенні кількість замовлень скоротиться, але в кількості людей залишиться на місці. Тобто впаде частота кількості замовлень на людину. З точки зору активних користувачів, я думаю, що нічого не зміниться, ми бачимо це на прикладі країн, які виходять з карантину, – аналізує Дмитро Расновський.

У сервісах визнають, що очікують зменшення замовлень, але розраховують, що з часом цей баланс вирівняється.

Артем Куля