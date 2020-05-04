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Факты / Украина / Общество

В детдоме под Киевом Covid-19 диагностировали у пяти взрослых и одного ребенка

В детском доме села Мокрец Броварского района Киевской области шесть человек заболели коронавирусом.

Среди заболевших — пять взрослых и один воспитанник, ученик 5-го класса.

— Ученик находится на лечении в Броварской ЦРБ, заболевание проходит без симптомов и осложнений. Остальных воспитанников учреждения и работников изолированно, их состояние удовлетворительное, — сообщил во время онлайн-брифинга в. и. о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

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По словам спикера, сейчас в детском доме находится 48 человек, из них 32 ребенка и 16 сотрудников. Всем им сделали тестирование на коронавирус. С воспитанниками постоянно находится медсестра. В помещении заведения провели дезинфекцию.

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области коронавирус подтвердился в помощницы воспитательницы детского дома. Женщина с симптомами ОРВИ обратились к врачу еще 25 апреля, однако на ПЦР-тест ее направили через три дня, уже после потери обоняния и вкуса.

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