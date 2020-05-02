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Факты / Украина / Общество

Дети под угрозой: в Киевской области Covid-19 обнаружили в детдоме

В Киевской области коронавирус подтвердился у помощницы воспитателя детского дома.

Об этом сообщили на Facebook-странице Киевской ОГА.

Женщина с симптомами ОРВИ обратились к врачу еще 25 апреля, однако на ПЦР-тест ее направили только через три дня, уже после потери обоняния и вкуса.

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В детском доме проживает 32 ребенка.

— Детский дом в с. Мокрец Калитянский ОТГ. Всего в учреждении находятся 48 человек, из них 32 — дети. Все они уже сдали тесты на выявление коронавируса, — говорится в сообщении.

Отмечается, что у детей не наблюдается признаков заболевания.

Напомним, по состоянию на 2 мая в Украине зафиксировали 11 411 случаев коронавирусной болезни. За сутки заболело 550 человек.

Фото: Dreamstime

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