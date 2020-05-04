В Нацбанке назвали причину падения курса доллара

Курс доллара в апреле и начале мая упал из-за снижения экономической активности и сокращения импорта.

Об этом сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, на курс доллара влияют спрос и предложение.

— На сегодняшний день мы видим, что в связи с карантинными мерами, в том числе не только в нашей стране, а в большинстве стран мира, мы наблюдаем сокращение импорта, а это уменьшение спроса на иностранную валюту, — сказала она.

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Также она напомнила, что сегодня сильно удешевляются энергоносители.

— И это также снижение спроса на иностранную валюту, — добавила она.

Рожкова убеждена, что ажиотаж на валюту в марте был больше вызван психологическими факторами, чем экономическими. Она отметила, что всплеск закончился, курс доллара к гривне колеблется незначительно, а НБУ покупает валюту.

Напомним, Национальный банк Украины с 24 апреля снизил учетную ставку до 8% годовых. До конца 2020 года ее планируют сохранить на уровне 7%.