У Нацбанку назвали причину падіння курсу долара

Курс долара в квітні і на початку травня впав через зниження економічної активності і скорочення імпорту.

Про це сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, на курс долара впливають попит і пропозиція.

– На сьогоднішній день ми бачимо, що у зв’язку з карантинними заходами, в тому числі не тільки в нашій країні, а в більшості країн світу, ми спостерігаємо скорочення імпорту, а це зменшення попиту на іноземну валюту, – сказала вона.

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Також вона нагадала, що сьогодні сильно здешевлюються енергоносії.

– І це також зниження попиту на іноземну валюту, – додала вона.

Рожкова переконана, що ажіотаж на валюту в березні був більше викликаний психологічними факторами, ніж економічними. Вона зазначила, що сплеск закінчився, курс долара до гривні коливається незначно, а НБУ купує валюту.

Нагадаємо, Національний банк України з 24 квітня знижує облікову ставку до 8% річних. До кінця 2020 року її планують зберегти на рівні 7%.