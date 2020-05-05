Национальный банк Украины на 5 мая установил официальный курс доллара на уровне 26,97 грн за доллар. Это на 2 копейки больше по сравнению с курсом 4 мая.

Евро также изменился в цене по сравнению с предыдущим банковским днем и составляет 29,50 грн, что на 21 копейку больше.

Читайте: С начала месяца Нацбанк выкупил на межбанке около $600 млн

Курс валют в Украине от НБУ на 5.05:

1 доллар США — 26,97 грн;

1 евро — 29,59 грн;

1 польский злотый — 6,46.

К слову, по состоянию на 4 мая в обменниках Киева снизился курс доллара. Его стоимость колебалась на уровне 27,17 грн за доллар.