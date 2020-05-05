PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро подорожали: курс валют на 5 мая

Национальный банк Украины на 5 мая установил официальный курс доллара на уровне 26,97 грн за доллар. Это на 2 копейки больше по сравнению с курсом 4 мая.

Евро также изменился в цене по сравнению с предыдущим банковским днем и составляет 29,50 грн, что на 21 копейку больше.

Читайте: С начала месяца Нацбанк выкупил на межбанке около $600 млн

Курс валют в Украине от НБУ на 5.05:

  • 1 доллар США — 26,97 грн;
  • 1 евро — 29,59 грн;
  • 1 польский злотый — 6,46.

К слову, по состоянию на 4 мая в обменниках Киева снизился курс доллара. Его стоимость колебалась на уровне 27,17 грн за доллар.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка