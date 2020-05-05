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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро здорожчали: курс валют на 5 травня

Національний банк України на 5 травня встановив офіційний курс долара на рівні 26,97 грн за долар. Це на 2 копійки більше порівняно з курсом 4 травня.

Євро також змінився у ціні порівняно з попереднім банківським днем і становить 29,50 грн, що на 21 копійку більше.

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Курс валют в Україні від НБУ на 5.05:

  • 1 долар США – 26,97 грн;
  • 1 євро – 29,59 грн;
  • 1 польський злотий – 6,46.

До слова, станом на 4 травня в обмінниках Києва знизився курс долара. Його вартість коливалася на рівні 27,17 грн за долар.

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