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Факты / Украина / Бизнес и финансы

В обменниках Киева снизился курс доллара

По состоянию на утро 4 мая, стоимость доллара в обменных пунктах Киева снизилась на 3 копейки — до 27,17 грн за доллар.

Стоимость евро не изменилась по сравнению с предыдущим днем ​​и осталась на уровне 29,55 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,85 грн/$, евро — 28,90 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 26,96 грн/$.

К слову, НБУ прогнозирует, что ВВП Украины по итогам II квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11% по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

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