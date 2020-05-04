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Факти / Україна

Може бути до 100 тис. смертей: чому не можна повінстю скасувати карантин в Україні

МОЗ бачить спроможність системи охорони здоров’я справлятися з кількістю хворих на коронавірус, тому було ухвалене рішення поступово балансувати між відновленням економіки і протиепідеміологічними заходами.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

– Ми не можемо сьогодні відпустити всю країну повністю з карантину, оскільки маємо декілька прогнозів. Відповідно до одного з них, якщо скасувати всі обмеження 11 травня, то можна отримати до 100 тис. летальних випадків.

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Він зазначив, що втрати економіки від двох-трьох місяців перебування країни на карантині не можна порівняти з втратами людських життів.

Нагадаємо,  Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення.

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