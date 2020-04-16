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Факты / Происшествия

Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве бывшего сотрудника Центра спецопераций А СБУ.

Его обвиняют в работе на ФСБ РФ, и задержанным раньше генералом СБУ Валерием Шайтановим.

— Во время проведения обысков у него обнаружили ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и две гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, три гранаты РГД-5 и запалы к ним, — сообщают в СБУ.

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Также обнаружили взрывчатку пластид, 12 детонаторов к ней и более 9 тыс. патронов различного калибра

  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
  • Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы
Дело генерала Шайтанова: СБУ задержала экс-бойца Альфы / 5 фотографий

Напомним, 14 апреля контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Фото: СБУ

Источник: СБУ

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