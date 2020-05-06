Двум участникам штурма штаба ВМС Украины в Севастополе объявили подозрение

Двое участников незаконного вооруженного формирования Рубеж, участвовавшие в захвате штаба Военно-Морских сил Украины в Севастополе, объявлены в розыск.

Правоохранители приняли меры для установления местонахождения злоумышленников после того, как прокуратура АР Крым совместно с ГУНП в АР Крым и г. Севастополя объявили им о подозрении.

Два участника незаконного вооруженного формирования Добровольческая народная дружина Рубеж подозреваются по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина разрабатывает концепцию возвращения оккупированного Россией Крыма.

Источник: Прокуратура АР Крым