РФ создала в оккупированном Крыму информационное гетто — МИД Украины

За годы оккупации Крыма на полуострове из 3 тыс. СМИ смогли прошли перерегистрацию по требованию РФ только 232, то есть население полуострова лишено возможности услышать альтернативное мнение, говорится в заявлении МИД Украины ко Всемирному дню свободы прессы.

В частности, ведомство присоединилось к призыву украинских журналистов, бывших узников Кремля Романа Сущенко и Станислава Асеева “усилить международное давление на российские власти для освобождения крымскотатарских журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, правозащитника Сервера Мустафаева и снятия с них незаконных обвинений “.

— Чтобы скрыть от мира реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация ввела с начала оккупации информационное гетто — систематически уничтожает свободу слова на полуострове, преследует и заключает журналистов и блогеров под предлогом борьбы с экстремизмом или сепаратизмом и всячески препятствует их работе, — отмечают в МИД.

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По данным правозащитников, за 6 лет оккупации АР Крым зафиксировано более 300 нарушений прав журналистов и блогеров.

— Призываем международное сообщество к решительным действиям против уничтожения свободы слова и грубого нарушения прав человека Российской Федерации во временно оккупированном Крыму, — говорится в заявлении.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и аннексии Крыма.