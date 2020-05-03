PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

РФ создала в оккупированном Крыму информационное гетто — МИД Украины

За годы оккупации Крыма на полуострове из 3 тыс. СМИ смогли прошли перерегистрацию по требованию РФ только 232, то есть население полуострова лишено возможности услышать альтернативное мнение, говорится в заявлении МИД Украины ко Всемирному дню свободы прессы.

В частности, ведомство присоединилось к призыву украинских журналистов, бывших узников Кремля Романа Сущенко и Станислава Асеева “усилить международное давление на российские власти для освобождения крымскотатарских журналистов Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалиева, Наримана Мемединова, правозащитника Сервера Мустафаева и снятия с них незаконных обвинений “.

— Чтобы скрыть от мира реальную ситуацию во временно оккупированном Крыму российская оккупационная администрация ввела с начала оккупации информационное гетто — систематически уничтожает свободу слова на полуострове, преследует и заключает журналистов и блогеров под предлогом борьбы с экстремизмом или сепаратизмом и всячески препятствует их работе, — отмечают в МИД.

Читайте: Путин, Сталин и аннексия Крыма — мозаики в главном храме Вооруженных сил России

По данным правозащитников, за 6 лет оккупации АР Крым зафиксировано более 300 нарушений прав журналистов и блогеров.

— Призываем международное сообщество к решительным действиям против уничтожения свободы слова и грубого нарушения прав человека Российской Федерации во временно оккупированном Крыму, — говорится в заявлении.

Напомним, 30 апреля Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций относительно осуждения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и аннексии Крыма.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка