Побачив загрозу від НАТО: Познер пояснив логіку Путіна під час анексії Криму

Росія наплювала на міжнародні зобов’язання, коли анексувала Крим, тому що зіткнулася з “екзистенціальною небезпекою” після революції в Києві у 2014 році.

Про це російський журналіст Володимир Познер сказав в інтерв’ю в програмі В гостях у Гордона на YouTube.

За його словами, президент РФ Володимир Путін зрозумів, що Україна потенційно може увійти до складу Північноатлантичного альянсу і на російському кордоні з’явилися б війська НАТО.

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– Крим, де базується в Севастополі російський військово-морський Чорноморський флот, став би базою зовсім не Чорноморського флоту, а скажімо, американського 6-го флоту. З точки зору цих людей, це було екзистенціальною загрозою. І ось, вони вчинили так, як вчинили, – зазначає Познер, підкреслюючи, що йому зрозуміла логіка дій російської влади.

Нагадаємо, двом учасникам незаконного збройного формування Рубіж, які брали участь у захопленні штабу ВМС України в Севастополі, оголошено підозру.