В Украине учебные заведения не откроются к 1 сентября — Ляшко

В Украине учебные учреждения не будут открываться до 1 сентября.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО, — сказал Ляшко.

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Также он отметил, что общественный транспорт может заработать только на третьем этапе.

Напомним, Бабак рассказал, что весь сентябрь школьники будут догонять программу, которую пропустили из-за карантина в конце учебного года. По его словам, нет уверенности в том, что во время карантина все смотрели видеоуроки.