В Україні заклади освіти не відкриються до 1 вересня – Ляшко

В Україні заклади освіти не відкриватимуться до 1 вересня.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Заклади освіти вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО, – сказав Ляшко.

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Також він зазначив, що громадський транспорт може запрацювати лише на третьому етапі.

Нагадаємо, Бабак розповів, що весь вересень школярі наздоганятимуть програму, яку пропустили через карантин наприкінці навчального року. За його словами, немає впевненості в тому, що під час карантину всі дивилися відеоуроки.