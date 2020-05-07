Львов откроет авиасообщение и гостиницы летом — план выхода из карантина

Во Львове обнародовали предварительный план восстановления работы туристической отрасли.

Он будет иметь пять этапов, сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

В мае на первом этапе, при условии ослабления правительственных запретов, планируется частичное открытие заведений туристической инфраструктуры — гостиниц, ресторанов и кафе. Также частично начнут работу музее.

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— Для гостей Львова будут запущены рекламные туристические пакеты. Также в этом месяце будут разработаны новые протоколы работы индустрии гостеприимства, — говорит Москаленко.

На втором этапе (июнь):

запуск национальной рекламной кампании, акцент в которой будет сделан на безопасность посещения Украины;

новые протоколы работы гостиниц и кафе;

организация экскурсий под открытым небом с ограниченным количеством людей в тестовом режиме.

На третьем этапе (июль — август):

постепенное открытие международного авиасообщения до Львова;

открытие дополнительных учреждений для посещения — центры досуга, учреждения культуры;

старт промо-кампании восстановления и развития делового туризма.

На четвертом этапе (сентябрь — октябрь):

проведения событий с ограниченным количеством людей;

организация групповых путешествий.

Пятый этап (декабрь):

в городе рассчитывают на восстановление международного туризма.

Напомним, во Львове с 12 мая планируют постепенно восстанавливать работу летних площадок ресторанов.

Мэрия разработает отдельные правила работы для заведений.

Источник: Андрей Москаленко