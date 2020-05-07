Львов откроет авиасообщение и гостиницы летом — план выхода из карантина

Во Львове обнародовали предварительный план восстановления работы туристической отрасли.
Он будет иметь пять этапов, сообщил заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.
В мае на первом этапе, при условии ослабления правительственных запретов, планируется частичное открытие заведений туристической инфраструктуры — гостиниц, ресторанов и кафе. Также частично начнут работу музее.
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— Для гостей Львова будут запущены рекламные туристические пакеты. Также в этом месяце будут разработаны новые протоколы работы индустрии гостеприимства, — говорит Москаленко.
На втором этапе (июнь):
- запуск национальной рекламной кампании, акцент в которой будет сделан на безопасность посещения Украины;
- новые протоколы работы гостиниц и кафе;
- организация экскурсий под открытым небом с ограниченным количеством людей в тестовом режиме.
На третьем этапе (июль — август):
- постепенное открытие международного авиасообщения до Львова;
- открытие дополнительных учреждений для посещения — центры досуга, учреждения культуры;
- старт промо-кампании восстановления и развития делового туризма.
На четвертом этапе (сентябрь — октябрь):
- проведения событий с ограниченным количеством людей;
- организация групповых путешествий.
Пятый этап (декабрь):
- в городе рассчитывают на восстановление международного туризма.
Напомним, во Львове с 12 мая планируют постепенно восстанавливать работу летних площадок ресторанов.
Мэрия разработает отдельные правила работы для заведений.
Источник: Андрей Москаленко