С 12 мая в аннексированном Крыму вводят обязательный масочный режим. Появляться в местах, где есть другие люди, например, на остановках общественного транспорта или в магазинах, без защитных средств будет запрещено.

Таким защитным средством может быть не только маска.

— С 12 мая вводится в Крыму масочный режим в общественных местах. Не обязательно это должна быть медицинская маска, — отметил “глава” оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов во время брифинга.

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При этом маска не нужна во время обычных прогулок, где нет людей.

Напомним, ранее мы писали, что по состоянию на 6 мая 2020 года в Крыму зафиксировали 40 новых случаев коронавируса за последние сутки, из них восемь — в Севастополе.