З 12 травня в окупованому Криму вводять обов’язковий масковий режим. З’являтися у місцях, де є інші люди, наприклад, на зупинках громадського транспорту чи в магазинах, без захисних засобів буде заборонено.

Таким захисним засобом може бути не тільки маска.

– З 12 травня вводиться в Криму масковий режим у громадських місцях. Не обов’язково це має бути медична маска, – зазначив “керівник” окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов під час брифінгу.

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Водночас маска не потрібна під час звичайних прогулянок, де немає людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що станом на 6 травня 2020 року в Криму зафіксували 40 нових випадків коронавірусу за останню добу, з них вісім – у Севастополі.