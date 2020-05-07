Какие рынки работают в Киеве — список

По состоянию на 7 мая в Киеве работают 10 продовольственных рынков. Планируется открытие еще 37.
Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.
По словам мэра, рынки будут открыты как только они будут готовы работать с соблюдением требуемых норм.
Читайте: Соблюдаются ли ограничения на украинских рынках и почему они открылись не всюду
Какие рынки работают в Киеве:
- Демеевский
- Маяк
- Печерский
- Владимирский
- Базар на Лесной
- Феофановский
- Одесский
- Иллис
- Выгуровский
- Бессарабский
Напомним, 29 апреля стало известно, что в Украине заработают 872 продовольственных рынка, но на каждом из них будет по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.