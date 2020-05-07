PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Какие рынки работают в Киеве — список

По состоянию на 7 мая в Киеве работают 10 продовольственных рынков. Планируется открытие еще 37.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, рынки будут открыты как только они будут готовы работать с соблюдением требуемых норм.

Читайте: Соблюдаются ли ограничения на украинских рынках и почему они открылись не всюду

Какие рынки работают в Киеве:

  • Демеевский
  • Маяк
  • Печерский
  • Владимирский
  • Базар на Лесной
  • Феофановский
  • Одесский
  • Иллис
  • Выгуровский
  • Бессарабский

Які ринки працюють у Києві

Напомним, 29 апреля стало известно, что в Украине заработают 872 продовольственных рынка, но на каждом из них будет по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка