Какие рынки работают в Киеве — список

По состоянию на 7 мая в Киеве работают 10 продовольственных рынков. Планируется открытие еще 37.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, рынки будут открыты как только они будут готовы работать с соблюдением требуемых норм.

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Какие рынки работают в Киеве:

Демеевский

Маяк

Печерский

Владимирский

Базар на Лесной

Феофановский

Одесский

Иллис

Выгуровский

Бессарабский

Напомним, 29 апреля стало известно, что в Украине заработают 872 продовольственных рынка, но на каждом из них будет по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.