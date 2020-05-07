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Факти / Україна / Суспільство

У Києві 8 травня працюватимуть 13 ринків (СПИСОК)

Держпродспоживслужба після перевірки дала дозвіл на відкриття 8 травня 13 агропродовольчих ринків Києва:

  1. торгівельний майданчик Феофанівський (вул. Академіка Заболотного 48-А);
  2. ринок Деміївський (вул. Ізюмська, 1);
  3. ТРК Базар на Лісовій (вул. Попудренка, 65);
  4. ринковий комплекс Маяк (вул. Попудренка, 90/2);
  5. КП Володимирський ринок (вул. Антоновича, 115);
  6. ТОВ Печерський ринок (пл. Печерська, 1);
  7. ринок Ілліс (вул. Чорнобильська, 16/80);
  8. КП Бессарабський ринок (Бессарабська площа, 2);
  9. ринок Лівобережний, ПрАТ Дніпровський ринок (вул. Сверстюка, 3);
  10. Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок (вул. Попудренка, 5);
  11. ТОВ Путь, ринок Шлях (вул. Зодчих, 52/1);
  12. ринок ПП Коллібріс (вул. Л. Курбаса, 6);
  13. ринок Борщагівський, ТОВ ТК Борщагівський (вул. Зодчих, 58).

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В КМДА наголошують, що продовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання протиепідемічних вимог.

Нагадаємо, станом на 7 травня у Києві працювало 10 продовольчих ринків. Планується відкриття ще 37, розповів мер столиці Віталій Кличко.

 

Джерело: КМДА

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