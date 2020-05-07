Держпродспоживслужба після перевірки дала дозвіл на відкриття 8 травня 13 агропродовольчих ринків Києва:
- торгівельний майданчик Феофанівський (вул. Академіка Заболотного 48-А);
- ринок Деміївський (вул. Ізюмська, 1);
- ТРК Базар на Лісовій (вул. Попудренка, 65);
- ринковий комплекс Маяк (вул. Попудренка, 90/2);
- КП Володимирський ринок (вул. Антоновича, 115);
- ТОВ Печерський ринок (пл. Печерська, 1);
- ринок Ілліс (вул. Чорнобильська, 16/80);
- КП Бессарабський ринок (Бессарабська площа, 2);
- ринок Лівобережний, ПрАТ Дніпровський ринок (вул. Сверстюка, 3);
- Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок (вул. Попудренка, 5);
- ТОВ Путь, ринок Шлях (вул. Зодчих, 52/1);
- ринок ПП Коллібріс (вул. Л. Курбаса, 6);
- ринок Борщагівський, ТОВ ТК Борщагівський (вул. Зодчих, 58).
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В КМДА наголошують, що продовольчі ринки столиці відкривають поступово за умови виконання протиепідемічних вимог.
Нагадаємо, станом на 7 травня у Києві працювало 10 продовольчих ринків. Планується відкриття ще 37, розповів мер столиці Віталій Кличко.