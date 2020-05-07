И. о. председателя ДФС предоставил предпринимателям личный телефон — для жалоб на налоговых следователей

В Государственной фискальной службе планируют бороться с неправомерными действиями налоговых следователей. В службе призвали представителей бизнеса сообщать о подобных случаях.

Звонить предприниматели могут и. о. председателя ДФС Сергею Солодченко. Для этого он оставил личный номер телефона — 093-195-77-84.

— Мы хотим узнать, как общество относится к нашей службе, есть ли у нас проблемы во время проведения следственных действий, — рассказал Сергей Солодченко Фактам ICTV.

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На сообщения предпринимателей в ДФС обещают реагировать оперативно и выяснять, действительно ли представители налоговой милиции перешли пределы своих полномочий.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге налоговая милиция закрыла подпольный цех по производству алкоголя.