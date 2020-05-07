В. о. голови ДФС надав підприємцям особистий телефон – для скарг на податкових слідчих

У Державній фіскальній службі планують боротися з неправомірними діями податкових слідчих. У службі закликали представників бізнесу повідомляти про подібні випадки.

Телефонувати підприємці можуть в. о. голови ДФС Сергію Солодченко. Для цього він залишив особистий номер телефону – 093-195-77-84.

– Ми хочемо дізнатися, як суспільство ставиться до нашої служби, які у нас є проблеми під час проведення слідчих дій, – розповів Сергій Солодченко Фактам ICTV.

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На повідомлення підприємців у ДФС обіцяють реагувати оперативно та з’ясовувати, чи дійсно представники податкової міліції перейшли межі своїх повноважень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі податкова міліція закрила підпільний цех із виробництва алкоголю.