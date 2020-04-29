В Украине вскоре заработают 872 продовольственных рынка, однако на каждом из них будет по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.
Об этом на брифинге отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
— Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытие продовольственных рынков. Завтра соответствующее постановление будет опубликовано в Правительственном курьере, после чего деятельность продовольственных рынков в Украине восстановится, — сказал Петрашко.
Список требований для работы рынков:
- быть зарегистрированным, как производитель пищевой продукции;
- температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);
- пребывания на рынке — в одетой маске;
- на каждом входе — диспенсер с антисептиком;
- количество покупателей — не более 1 на 10 м² торговой площади рынка;
- расстояние между продавцами — не менее 3 м;
- рабочие места продавцов — оборудованы прозрачными защитными экранами (с пленки или пластика)
- проведение дезинфекции контактных поверхностей — каждые 3 часа;
- дезинфекция всех помещений, в частности стационарных торговых мест — в конце каждого рабочего дня рынке;
- отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
- постоянное информирование посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.
В случае допущения нарушений требований будут налагаться штрафы.
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Он отметил, что рынки откроют при условии соблюдения санитарных норм, за чем будут наблюдать по два инспектора Госпродспоживслужбы на каждом из таких рынков. Всего в Украине открывается 872 рынки.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что правительство планирует разрешить работу продуктовых и аграрных рынков.