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Факты / Украина

Украина открывает 872 продуктовых рынка — список требований

В Украине вскоре заработают 872 продовольственных рынка, однако на каждом из них будет по двое инспекторов Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для контроля соблюдения санитарных норм.

Об этом на брифинге отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

— Последние несколько дней мы говорили о функционировании и открытие продовольственных рынков. Завтра соответствующее постановление будет опубликовано в Правительственном курьере, после чего деятельность продовольственных рынков в Украине восстановится, — сказал Петрашко.

Список требований для работы рынков:

  • быть зарегистрированным, как производитель пищевой продукции;
  • температурный скрининг (работников рынка, продавцов и посетителей);
  • пребывания на рынке — в одетой маске;
  • на каждом входе — диспенсер с антисептиком;
  • количество покупателей — не более 1 на 10 м² торговой площади рынка;
  • расстояние между продавцами — не менее 3 м;
  • рабочие места продавцов — оборудованы прозрачными защитными экранами (с пленки или пластика)
  • проведение дезинфекции контактных поверхностей — каждые 3 часа;
  • дезинфекция всех помещений, в частности стационарных торговых мест — в конце каждого рабочего дня рынке;
  • отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории;
  • постоянное информирование посетителей рынка относительно установленных ограничений, которые необходимо соблюдать.

В случае допущения нарушений требований будут налагаться штрафы.

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Он отметил, что рынки откроют при условии соблюдения санитарных норм, за чем будут наблюдать по два инспектора Госпродспоживслужбы на каждом из таких рынков. Всего в Украине открывается 872 рынки.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина заявил, что правительство планирует разрешить работу продуктовых и аграрных рынков.

Фото: Dreamstime

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