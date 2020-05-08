Премьер-министру Денису Шмыгалю насчитали за апрель зарплату в размере 47,2 тыс. грн.

В эту сумму входит должностной оклад — 53 412 грн и командировочные — 2 889 грн.

Из зарплаты Шмыгаля в бюджет Украины было отсчитано 9 072 грн согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом О государственном бюджете Украины на 2020 год.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 грн.

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Фактическая сумма, полученная Шмыгалем, составила 38 020 грн.

Напомним, в декларации Шмыгаля за 2019 год указано 3,4 млн грн доходов из трех мест работы.