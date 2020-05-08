Прем’єр-міністру Денису Шмигалю нарахували за квітень зарплату в розмірі 47,2 тис. грн.
У цю суму входить посадовий оклад – 53 412 грн та витрати на відрядження – 2 889 грн.
Із зарплати Шмигаля до бюджету України було відраховано 9 072 грн згідно з обмеженням щодо розміру зарплати чиновників законом Про державний бюджет України на 2020 рік.
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Сума утриманих податків склала 9 209 грн.
Фактична сума, яку отримав Шмигаль, склала 38 020 грн.
Нагадаємо, в декларації Шмигаля за 2019 рік вказано 3,4 млн грн доходів з трьох місць роботи.