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Факты / Украина / Общество

В Хмельницкой области дезертир торговал предметами военного назначения

Начальника радиостанции воинской части в Хмельницкой области подозревают в хищении комплектующих элементов радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов.

Мужчина нелегально демонтировал предметы и пытался продать их торговцам драгоценными металлами на местных радиорынках. Похищенное имущество он хранил у себя дома.

Для избежания ответственности военный покинул место службы и прятался у знакомых в Хмельницкой и Львовской областях.

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В Хмельницкой области дезертир торговал предметами военного назначения

СБУ задержала дезертира-вора и сообщила ему о подозрении в хищении имущества и дезертирстве (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины). Сейчас мужчина находится под стражей. Если его вину докажут, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который предлагал деньги бойцам ООС.

Источник: СБУ

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