В Хмельницкой области дезертир торговал предметами военного назначения

Начальника радиостанции воинской части в Хмельницкой области подозревают в хищении комплектующих элементов радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов.

Мужчина нелегально демонтировал предметы и пытался продать их торговцам драгоценными металлами на местных радиорынках. Похищенное имущество он хранил у себя дома.

Для избежания ответственности военный покинул место службы и прятался у знакомых в Хмельницкой и Львовской областях.

Читайте: СБУ разоблачила охранные фирмы, которые сливали “ДНР” данные о стратегических объектах

СБУ задержала дезертира-вора и сообщила ему о подозрении в хищении имущества и дезертирстве (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины). Сейчас мужчина находится под стражей. Если его вину докажут, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который предлагал деньги бойцам ООС.