На Хмельниччині дезертир торгував предметами військового призначення

Керівника радіостанції військової частини у Хмельницькій області підозрюють у розкраданні комплектуючих елементів радіолокаційного обладнання і радіоприймальних вузлів.

Чоловік нелегально демонтував предмети та намагався їх продати торгівцям дорогоцінними металами на місцевих радіоринках. Викрадене майно він зберігав у себе вдома.

Для уникнення відповідальності військовий покинув місце служби і переховувався у знайомих у Хмельницькій та Львівській областях.

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СБУ затримала дезертира-крадія та повідомила йому про підозру у розкраданні майна та дезертирстві (ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України). Нині чоловік перебуває під вартою. Якщо його провину доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який пропонував гроші бійцям ООС.