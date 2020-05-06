Контрразведка СБУ 6 мая задержала жителя Луганщины, который передавал данные об украинских ракеты в Россию.
Контрразведчики пресекли попытку передать секретную информацию о перспективных отечественные военные разработки.
Согласно информации СБУ, украинец установил контакты с военнослужащими ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил.
Предложил им материальное вознаграждение за соответствующую информацию.
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Агента задержали во время попытки передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации об ракетном комплексе.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала на Донбассе двух подрывников мостов в районе села Закотное и города Северск Донецкой области.
Также они минировали мосты в городах Лисичанск и Рубежное Луганской области.